O slogan da Operação Verão é “Juntos por Cruzeiro”, em referência à união entre Estado e Município. O Governo do Estado é parceiro na realização da campanha, o que aumenta a expectativa de se aproveitar ao máximo o período sem chuvas para resolver boa parte dos problemas estruturais do município.

As ações previstas para os próximos três meses incluem recuperação de infra-estrutura urbana, melhoramento e asfaltamento dos ramais da área peri-urbana, limpeza e desobstrução e ações de educação junto à população e suporte ao programa de extensão de rede elétrica. As ações irão se concentrar inicialmente nos nove bairros mais atingidos pela alagação histórica deste ano, começando pelo bairro do Miritizal.

Estão envolvidas na Operação Verão as secretarias municipais de obras e meio ambiente e o Deracre. Ao todo serão 120 funcionários e 42 equipamentos trabalhando diretamente nas ações. Duas equipes estarão no serviço de tapa buracos nos pontos críticos e outras duas equipes na drenagem, além de equipes próprias de terraplanagem de ruas, asfaltamento, melhoria de ramais e suporte à extensão de rede elétrica do programa Luz para Todos.

Gilvane Santos, presidente da União Municipal das Associações de Moradores (UMAM), elogiou a parceria, que irá ampliar o alcance do poder público nos bairros e vilas de Cruzeiro do Sul.

“A maioria dos nossos bairros se encontra em situação crítica ou precária e esse parceria vem trazer grandes melhorias e avanços para nossas comunidades. Era uma reivindicação que os presidentes de bairro já vinham fazendo junto à UMAM”, disse.

Para o presidente da ALEAC, dep. Nicolau Jr., a operação deve trazer mais qualidade de vida para a população do município.

“Fico muito feliz com essa união entre governo e prefeitura, quem vai ganhar com isso é a população de Cruzeiro do sul que vai ter uma qualidade de vida melhor, vamos melhorar a infraestrutura do município. O prefeito Zequinha está de parabéns.

O vice-prefeito Henrique Afonso enfatizou que as ações tendem a criar uma auto-estima do morador de Cruzeiro do Sul para com sua cidade.

“Nosso objetivo enquanto prefeitura é tornar cada vez mais Cruzeiro do Sul uma cidade boa para se viver. As pessoas já gostam de viver em Cruzeiro do Sul, e vão gostar ainda mais se tivermos uma cidade limpa e organizada”, disse.

Josinaldo Batista, secretário de obras, explicou por que a parceria é importante neste período: “durante o inverno, a gente faz o que pode, somente ações emergenciais. No verão é que efetivamente se consegue trabalhar e deixar algo de mais duração, que vai garantir o direito de ir e vir do cidadão de inverno a verão. Por isso temos que intensificar ao máximo os trabalhos nesse período de verão. É no verão que as obras de fato acontecem”, explicou.

O governador Gladson Cameli, que destacou, que comemorou a boa relação com a prefeitura de Cruzeiro do Sul, o que facilita a execução de programas como este: “este é o nosso objetivo: unir nossas equipes para que a gente possa otimizar o trabalho e assim alcançar mais comunidades, seja na área urbana, ou seja nestes ramais mais próximos da cidade, que também serão atendidos com o programa.”

O prefeito Zequinha agradeceu o apoio do governo do estado e afirmou o compromisso de não buscar culpados para os problemas, mas soluções.

“Temos um levantamento de que há mais de 50 kms de ruas que precisam ser resolvidos aqui na cidade e a gente não consegue fazer muita coisa se estiver sozinho. Queremos fazer primeiro nos bairros que sofreram com as alagações que tivemos. Depois vamos fazer um trabalho juntos aos vereadores e presidentes de associação para que a gente possa identificar nos bairros de Cruzeiro do Sul, onde podemos fazer estas pequenas intervenções com este maquinário que teremos à disposição nos quatro meses ao longo do verão. O mais importante é que não vamos nunca ficar achando culpado por aquilo que se deixou de fazer, o governo será um parceiro, vamos ajudar no que pudermos e a ajuda que o governo oferecer, nós vamos aceitar. Quando a gente se divide, o povo é que vai perder com isso para que os investimentos possam surtir mais efeito, é preciso essa união entre prefeitura e governo do estado e chegar para quem mais precisa”, concluiu.

