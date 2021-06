Os partidos de esquerda no Acre formados pelo PT, PSB, PCdoB e PSol estão eufóricos com o crescimento nas pesquisas do ex-presidente Lula. De acordo com o instituto Ietec, Lula tem 49% e Bolsonaro 23% (se as eleições fossem hoje).

Na avaliação da cúpula esquerdista, o racha no grupo que derrotou a FPA em 2018, a queda de Bolsonaro e o ressurgimento de Lula aumentam as chances dessas siglas ocuparem novamente o Palácio Rio Branco.

Nomes como o de Jorge Viana, Raimundo Angelim, Genilson Leite, Sanderson Moura e Perpétua Almeida podem compor a chapa majoritária formada pelo candidato a governador, o vice, o candidato ao Senado e seus dois suplentes.

A expectativa aumentou, de acordo com os cardeais da esquerda, com o racha envolvendo o vice-governador Rocha, o senador Sérgio Petecão e o MDB. “O partido de Flaviano, por exemplo, está completamente dividido”, disse um dirigente do PSB.

Apesar da euforia, os dirigentes da nova edição da FPA, avaliam que será muito difícil derrotar o governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) pela sua empatia, pela postura firme na pandemia e pelos recursos que tem em caixa para a realização de obras. “Uma coisa é certa: Vamos levar a eleição ao 2º turno onde tudo pode acontecer”, sentenciou o dirigente.

O senador Sérgio Petecão (PSD) decidiu partir para o confronto aberto contra o governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA). Faz parte do jogo político de 2022, mesmo sabendo que algumas críticas são injustas. Não espere refresco por parte do Palácio Rio Branco.

Na avaliação de uma importante fonte palaciana, o PROGRESSISTA hoje é um campo minado para o governador Gladson Cameli disputar a reeleição. Avalia que Gladson deve migrar para outra sigla. Alysson Bestene permanece para ser seu vice. Mata três coelhos com uma cajadada só: Faz o vice, a senadora Mailza concorre à reeleição como deseja e Gladson pode contemplar outros candidatos ao Senado como deseja ardentemente o senador Márcio Bittar.

O vice-governador major Rocha (PSL) tem dito que poderá ser candidato a qualquer cargo em 2022. Vê uma aproximação com Petecão como natural; com o PT nem se fala e que não sairá do PSL.

Cerca de 11 partidos encaminharam ao STF pedido para não haver nenhum tipo de mudança nas urnas eletrônicas nas eleições do ano que vem. Dentre os partidos, alguns que são da base do presidente Jair Bolsonaro, a exemplo do PP. Vá entender um trem desses!!

Segundo a denúncia, ação foi criminosa e interferiu diretamente no resultado das eleições de 2020, beneficiando a reeleição do prefeito Ordean Silva – PP, que venceu por 602 votos de diferença para o segundo colocado. A denúncias foram feitas também no Ministério Público Federal e no TRE – AM, que, que se comprovado que as transferências beneficiaram Ordean Silva, este pode ter o mandato cassado.

