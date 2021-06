Dando continuidade à agenda que está cumprindo em Cruzeiro do Sul, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (Progressistas), participou na manhã deste sábado (26) do lançamento da Operação Verão 2021 – Juntos por Cruzeiro.

O evento que contou com a participação do governador Gladson Cameli, do prefeito Zequinha Lima, do vice-prefeito Henrique Afonso e de vereadores da cidade, aconteceu na Avenida Coronel Mâncio Lima.

O governador Gladson Cameli tem orientado todas as secretarias e autarquias do governo a darem total apoio para as 22 prefeituras do Acre. O objetivo é viabilizar auxílio às ações estruturais que são realizadas durante o verão amazônico.

Em Cruzeiro do Sul, o segundo mais populoso município do Acre, a prefeitura pretende acelerar as intervenções da sua gestão tanto na área urbana quanto rural. Durante a cerimônia de lançamento, o presidente da Aleac destacou a importância da parceria do governo do Estado para dar celeridade aos serviços durante o verão.

“Sabemos o quanto é difícil manter a infraestrutura das nossas ruas no período invernoso. Mas, com o verão abrem-se novas perspectivas e a esperança das pessoas de terem melhorias nas suas ruas. A Prefeitura de Cruzeiro do Sul não tem condições de resolver todos os problemas sozinha e, por isso, a parceria do governo do Estado é tão importante”, destacou Nicolau Júnior.

Ainda segundo o parlamentar, a Operação Verão Juntos por Cruzeiro vai ajudar a melhorar as condições de diversas ruas do município, principalmente nos locais atingidos pela última alagação.

“Não poderia deixar de parabenizar o governador Gladson Cameli por essa boa relação que ele tem com as prefeituras do interior, essas ações em conjunto fazem toda a diferença. Hoje, ele está mais uma vez cumprindo sua palavra com o anúncio desses convênios, e tenho certeza que todo cruzeirense terá seu benefício porque essa ação vai gerar emprego e renda nesse momento de pandemia no município. Destaco ainda o excelente trabalho do Deracre e dos vereadores da cidade”, complementou o progressista.

O prefeito Zequinha Lima também ressaltou a ação do governo para viabilizar obras estruturais no município. O gestor cruzeirense disse que reconhece o esforço do governador para levar recursos a todos os municípios. Frisou ainda que a Operação Verão será de recuperação de ruas e pavimentação.

“Vamos levar os investimentos dessa parceria para ruas que há anos estão intrafegáveis e sem melhorias do poder público. Faremos isso mesmo no sacrifício porque não foi fácil colocar as finanças da prefeitura em dia. Temos dificuldades porque não tem dinheiro sobrando, mas, temos procurado economizar e usar os recursos corretamente. Aproveito a oportunidade para agradecer ao governador por essas ações, ele não tem virado as costas para nenhum município, tem tratado todo mundo do mesmo jeito. Esse reconhecimento eu não poderia deixar de fazer”, salientou o prefeito.

Melhoria dos ramais

Um outro ponto importante das ações integradas entre o governo do Estado e a Prefeitura de Cruzeiro do Sul são as recuperações dos ramais da zona rural.

“Com a parceria do governo do Estado a prefeitura de Cruzeiro do Sul vai recuperar os ramais mais distantes. O governo adquiriu novas máquinas e muitas delas estarão aqui em Cruzeiro do Sul para ajudar nesse trabalho”, destacou o presidente da Aleac, Nicolau Júnior

