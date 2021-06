Um dos quadros de maior destaque do PP na região, o jovem vereador pode ser uma alternativa para chapa de federal do partido, que buscará eleger um deputado federal da região do Juruá em 2022

Aos 41 anos, Franciney chega para o segundo mandato sendo reeleito com 1031 votos; sendo o segundo vereador mais votado no pleito de 2020.

Escolhido por unanimidade para presidir a câmara o parlamento municipal, Franciney vem sendo elogiado pelos cruzeirenses, pela boa condução frente aos trabalhos da casa.

Com a vitória de Zequinha Lima em 2020, o PP busca reforçar sua força política na região e para isso quer lançar uma candidatura forte rumo a câmara federal em 2022.

O prefeito Zequinha faz hoje uma das administrações mais destacadas no estado e pode ser, junto com o grupo de apoio do deputado estadual Nicolau Júnior, os grandes apoiadores desse projeto, que pode ser encabeçado pelo vereador Franciney, nome mais defendido nas rodas de debate político.

Atual legislatura municipal vem sendo elogiada pela população cruzeirense, que a veem como uma das mais atuantes dos últimos anos e isso é também fruto da forma com que a mesa diretora da casa vem conduzindo os trabalhos com os demais vereadores.

Franciney é um vereador acessível, gosta de atender chamamento da comunidade e estar sempre andando por algum lugar da cidade.

O vereador não confirmou publicamente seu interesse, mas certamente se prepara para esse chamamento do partido, tira pela sua atuação no dia a dia. Franciney tem em seu favor a boa relação política com a presidente estadual do partido, Senadora Mailza Gomes, que estar sempre na região fazendo reuniões com setores e atendendo pedidos do vereador.

