Dois dias após se reunir com o deputado Luis Miranda (DEM) e admitir que sabia que seu líder na Câmara, Ricardo Barros (PP), liderava um esquema de corrupção na compra superfaturada da Covaxin, Jair Bolsonaro concedeu uma audiência ao deputado do PP.

Postagem de Barros, do dia 18 de março, mostra que ele e Bolsonaro tiveram uma “boa conversa” no gabinete presidencial.

Auxílio emergencial. Últimos ajustes nas medidas provisórias que definirão a retomada do auxílio para as pessoas afetadas economicamente pela crise da COVID-19. Boa conversa com o presidente Bolsonaro. pic.twitter.com/h6WXLfSEst — Ricardo Barros (@RicardoBarrosPP) March 18, 2021

Em 6 de maio, mesmo após ter sido informado pelo deputado Miranda e pelo seu irmão, servidor do Ministério da Saúde, Luis Ricardo Miranda, sobre a situação do contrato para a compra da vacina indiana, Bolsonaro nomeou Maria Aparecida, mulher de Barros, para uma cadeira no conselho de administração de Itaipu, para receber R$ 27 mil “para comparecer a reuniões que acontecem de dois em dois meses”, informa blog de Lauro Jardim n’O Globo.

O senador Randolfe Rodrigues, vice-presidente da CPI da Covid, anunciou, neste sábado, 26, que a comissão no Senado vai acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) contra Jair Bolsonaro por crime de prevaricação, pois ele sabia que seu líder na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (PP), estava envolvido em esquema de corrupção relacionado à Covaxin, mas deixou acontecer.

Conforme comprovam mensagens divulgadas pelo ex-deputado governista Luis Miranda (DEM) e o seu irmão, servidor do Ministério da Saúde, Luis Ricardo, Bolsonaro teve conhecimento sobre as fraudes que ocorriam na Saúde para adquirir a vacina indiana. Na quinta-feira, 24, em live, Bolsonaro confirmou que seu reuniu com os irmãos Miranda em 30 de março.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Segundo a denúncia, ação foi criminosa e interferiu diretamente no resultado das eleições de 2020, beneficiando a reeleição do prefeito Ordean Silva – PP, que venceu por 602 votos de diferença para o segundo colocado. A denúncias foram feitas também no Ministério Público Federal e no TRE – AM, que, que se comprovado que as transferências beneficiaram Ordean Silva, este pode ter o mandato cassado.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.