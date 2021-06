Brasil 247 – Acusado de prevaricar em crime de corrupção na compra da Covaxin, Jair Bolsonaro, durante motociata em Chapecó (SC), neste sábado, 26, atacou a CPI da Covid. “Temos uma CPI de 7 pilantras, que não querem investigar quem recebeu o dinheiro, apenas quem mandou o dinheiro”, disse a apoiadores, fazendo referência a governadores.

Os bolsonaristas acusam os governadores inimigos de terem desviado verbas destinadas para o combate à pandemia da Covid-19. O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta quinta-feira, 24, e confirmou liminar dada pela ministra Rosa Weber que impedia a convocação de governadores pela CPI da Covid.

“Lamentavelmente, o Supremo decidiu pela CPI e decidiu também que governadores estão desobrigados de comparecer à mesma. Querem apurar o quê? No tapetão não vão levar”, continuou.

“Só um coisa me tira de Brasília: é o nosso Deus. Não vão ganhar no tapetão ou inventando narrativas. O Brasil ainda passa por um momento difícil. Desde o começo eu falei que tínhamos dois problemas, o vírus e o desemprego. Eu fiz a minha parte, eu não fechei um botequim”, afirmou.

Após denúncia de ontem, Bolsonaro reage: “temos uma CPI de 7 pilantras”. Presidente participou de passeio de moto pelas ruas de Chapecó- SC. pic.twitter.com/8wnzEUPoCK — Metrópoles (de 🏠) (@Metropoles) June 26, 2021

Veja o Vídeo Abaixo: Segundo a denúncia, ação foi criminosa e interferiu diretamente no resultado das eleições de 2020, beneficiando a reeleição do prefeito Ordean Silva – PP, que venceu por 602 votos de diferença para o segundo colocado. A denúncias foram feitas também no Ministério Público Federal e no TRE – AM, que, que se comprovado que as transferências beneficiaram Ordean Silva, este pode ter o mandato cassado.

