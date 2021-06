Cynara Mnezes e reserva indígena no PA – Foto: Brasil 247 | Reprodução / MPF

Brasil 247 – A jornalista Cynara Menezes, editora do site Socialista Morena, fez duras críticas à política do governo de Jair Bolsonaro e dos militares para os povos indígenas.

Em participação no programa O Dia em 20 Minutos, da TV 247, Cynara comentou a repressão da Polícia Militar ao ato pacífico de indígenas nessa terça-feira (22) contra a votação do PL 490/2007, que promove uma série de retrocessos nos direitos dos povos indígenas.

“A intenção declarada do bolsonarismo é roubar as terras dos povos indígenas. Eles nunca esconderam que têm interesse em mineração nas terras indígenas. O cabeça desta história, que é o general Augusto Heleno, fala ‘os ianomâmis têm terras demais’, porque o interesse deles contra os indígenas não nada além de tirar as suas terras, jogá-los nas favelas das grandes cidades e ficar com as terras deles”, afirmou a jornalista.

Cynara menciona que um mapa do Brasil mostra que a maioria das terras públicas do Brasil estão no território mais ao norte do país, ou seja, as terras na região amazônica, onde estão as maiores reservas demarcadas dos povos indígenas. “Obviamente um dos objetivos de Bolsonaro é acabar com o Parque Nacional do Xingu, com a reserva dos Yanomamis, com a reserva Raposa Serra do Sol, que foi uma das razões para o general Heleno odiar Lula e o PT”, diz a jornalista.

Para Cynara, o interesse do governo Bolsonaro em defender a expropriação das terras dos indígenas envolve interesses financeiros dos próprios militares. “Infelizmente, a gente não tem mais militares como Rondon, nós temos militares que estão interessados em grana. Eles querem entregar as terras dos povos originários para gente que tem dinheiro. E isso, provavelmente, em troca de dinheiro para eles também”, afirmou.

