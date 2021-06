Brasil 247 – Em novo ato de descontrole, Jair Bolsonaro atacou mais uma jornalista mulher. Questionado sobre o superfaturamento nos contratos de compra da vacina Covaxin, o presidente insultou a repórter Adriana de Luca, da CNN Brasil.

“Responda! Comprada quando? Responda! Comprada quando?”, disse Bolsonaro, visivelmente irritado.

Interrompendo a repórter, ele surtou: “Pare de fazer perguntas idiotas, pelo amor de Deus!”.

Nesta segunda-feira (21), Bolsonaro se irritou com outra jornalista. Ele atacou uma repórter de uma afiliada da TV Globo e mandou seu próprio staff “calar a boca”.

Confira o momento abaixo:

Completamente descontrolado com pergunta sobre Covaxin, Bolsonaro grita DE NOVO com uma repórter mulher, Adriana de Luca, da CNN. Tudo isso, com seus seguranças aos risos, ali atrás. pic.twitter.com/MCdjYXZ9Gm

— gente de mal (@gentedemal) June 25, 2021