O prefeito Camilo Silva ( PSD) deu mais um passo importante para o desenvolvimento da produção da bovinocultura , no município de Plácido de Castro, com a sanção do projeto de Lei n° 16/2021, aprovado pela Câmara Municipal, pelo qual implanta o Proleite Plácido, programa de incentivo à produção leiteira e a melhoria das espécies de bovinos no município.

O Proleite Plácido será coordenado pela Secretaria Municipal de Agricultura.

O benefício só será concedido ao produtor que comprovar a atividade de pecuária leiteira, residência e domicílio no Munícipio de Plácido de Castro e ser cadastrado junto a pasta responsável.

As ações do programa será desenvolvimento com a participação da comunidade e da EMBRAPA ACRE – Empresa de Pesquisa Agropecuária, que contribuirá com tecnologia, mudas de espécies melhoradas e adaptadas a região, para estabelecimento de bancos de proteínas nas propriedades selecionadas.

“Com esse programa, nós vamos conseguir melhorar a produção do leite dos nossos produtores, melhorar sua renda e desenvolver o nosso município. Porque a melhora da economia beneficia toda a população. Já tínhamos auxiliado os produtores de grãos com doação de feijão e a mecanização da terra, agora é a vez dos produtores de leite”, afirma o prefeito Camilo.

Além do apoio na área de tecnologia, espécies leiteiras de bovinos, a Prefeitura de Plácido, via Secretaria de Agricultura, está auxiliando os produtores com a melhoria dos currais e equipamentos de manuseio com o gado.

O programa tem como objetivo : 1. Promover o fortalecimento da agricultura familiar; 2. Aumentar a produção de leite; 3. Melhorar a qualidade do leite produzido no Município; 4. Promover a melhoria da qualidade nutricional, do alimento firnecido aos animais; 5. Levar tecnologia e informações aos produtores de leite; 6. Capacitar produtores rurais na atividade leiteira;

7. Fornecer melhores condições de trabalho ao produtor.

Ismael , morador do Ramal 16, foi o primeiro produtor de leite a receber a melhoria do curral. A gestão municipal aterrou o local para permitir que ele faça a coleta do leite no período de verão e inverno. ” Fico muito feliz, porque no inverno devido a lama, ficamos sem condições de prender os bezerros e as vacas para poder tirar o leite. Com esse aterro vamos poder produzir de inverno a verão”. O produtor também agradeceu ao prefeito pela melhoria no ramal. ” Obrigado ao prefeito Camilo , porque fez o serviço de tratoragem no ramal, permitindo que a gente possa levar o nosso produto até a cidade e revender”.

