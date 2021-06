O fórum é uma parceria entre o Gabinete de Segurança Institucional e o MJSP – Foto: Marcos Corrêa e Valdenio Vieira/PR

Está sendo realizado nesta quarta e quinta-feira, 23 e 24 de junho, em Brasília, o Fórum sobre Proteção Integrada de Fronteiras e Divisas, que tem por finalidade promover a gestão integrada nas esferas federal, estadual e municipal, para o fortalecimento da prevenção, vigilância, fiscalização e controle de ilícitos transacionais.

A iniciativa partiu do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR) e está sendo organizada em parceria com o Ministério da Justiça, por meio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi).

Entre os estados participantes estão: Acre, Amazonas, Amapá, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Tocantins.

Em sua fala, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, afirmou que tem muito orgulho em dizer que a pasta está combatendo fortemente o narcotráfico nas fronteiras. “O Ministério da Justiça, em parceria com o GSI, irá atuar junto com todas as secretarias. Este é um momento importante para discussão da repressão ao tráfico de drogas no nosso país. As drogas são um rastro por onde passam, são caminhos que não têm mais volta”, disse.

Representando o Acre, participa do fórum, o secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar Rocha dos Santos, que ressaltou a importância do debate sobre o tema em sua fala durante o discurso. “Momento mais que aguardado, pois definitivamente podemos discutir a nível nacional, as políticas de combate aos crimes transfronteiriços, afinal não temos só problemas vinculados ao narconegócio, mas problemas imigratórios, ambientais, entre outros, que destacam a fragilidade das nossas fronteiras. Agradeço a oportunidade de participar dessa iniciativa e destacar a necessidade de garantia de recursos aos Estados destinados a ajudar no enfrentamento dos crimes em regiões de fronteira, independente da competência. Não só o Acre, mas vários estados do país possuem grupos que vêm atuando nessas áreas independente de apoio”, disse Paulo Cézar.

