Chegou até a redação do site 3 de Julho Notícias informações de que a prefeita do município de Brasileia, Fernanda Hassem, teria evitado aparecer em fotos com o ex-senador do Partido dos Trabalhadores (PT), Jorge Viana, durante uma visita que o mesmo fez na fronteira.

Visando as eleições de 2022, Jorge Viana esteve visitando o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes e a militância do PT de Epitaciolândia que o recebeu com grande alegria, onde imagens da reunião foram publicadas nas redes sociais e apoio e agradecimento. Já em Brasileia a situação foi outra.

Como militante antiga do PT, Fernanda Hassem, não pode faltar a uma reunião do ex-senador e com os servidores da prefeitura e muito menos pôde evitar de tirar fotos com Viana, mas foi só isso! Como forma de agradecimento o ex-senador postou as imagens em sua página do facebook das visitas que fez.

Enquanto isso, Fernanda Hassem sequer publicou em sua página um agradecimento para Jorge Viana e muito menos lhe recebeu na sede da prefeitura, isto, segundo informações, para evitar que fosse divulgado e assim o governador Gladson poderia ver e não gostar, já que Hassem teria lhe prometido apoio e que iria fazer parte do Progressistas.

Semanas atrás o governador Gladson esteve em Brasileia anunciando investimentos para Epitaciolândia e Brasileia, na oportunidade Fernanda Hassem não cogitou em tirar fotos ou até mesmo publicar em sua rede social, como foi feito e afirmou que gratidão lhe definia naquele dia.

Mas ainda de acordo com as informações, Fernanda estaria agindo assim não arrumar atrito com o governador Gladson e assim não correr o risco de ter os seus indicado no governo (incluindo familiares) exonerados do governo.

Veja abaixo a publicação do ex-senador Jorge Viana em sua página no Facebook

E segue a viagem, agora aqui em Brasiléia e Epitaciolândia. Foram mais dois dias conversando muito e ganhando, cada vez mais, energia nos encontros que estamos fazendo. Queria agradecer, de modo especial, o carinho com que a nossa prefeita Fernanda Hassem nos recebeu junto com sua equipe. Tive a oportunidade de conversar com todo o time, que faz da administração dela nesse segundo mandato, um sucesso aqui no Alto Acre. Fernanda milita conosco desde a adolescência… e estará junto nos nossos próximos desafios. Quero também, agradecer o imensurável carinho das nossas lideranças políticas, o carinho de tantas pessoas que estavam esperando ter a oportunidade de conversarmos sobre o passado, mas especialmente, sobre o futuro do nosso Acre e a possibilidade do nosso estado e do Brasil voltarem a prosperar. É isso que a boa política permite.

Já estamos perto do aniversário de Brasiléia que é agora dia 3 de julho, e vir aqui sempre me emociona, pois é a cidade do meu pai, da minha família, da casa Viana. Olhar pro passado, relembrar todas essas histórias e tudo o que a gente fez, como a estrada do Pacífico, a usina de asfalto, agroindústria, a relação com nossos vizinhos Peru e Bolívia, só me dá energia pra acreditar que quando a gente tem uma comunhão de esforços com muita gente, muito trabalho e um bom planejamento, o resultado bom sempre vem. Em Epitaciolândia não foi diferente, encontrei nossas lideranças, pessoas da comunidade, o prefeito Sérgio Lopes e sua esposa, e visitei amigos, como o ex-prefeito Zé Ronaldo, e essa jovem liderança que é o Everton. Epitaciolândia é muito especial.

Estou muito feliz por essa acolhida que tivemos e agora é rumo a Xapuri! Vou reencontrar os amigos de lá….darei notícias.

