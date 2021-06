A Vila São Pedro é situada em região de divisa entre os municípios de Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves. Sua área geográfica fica localizada parte em um município, parte no outro. Este fato, em tempos passados, gerou situações de abandono ou negligência no tocante a serviços essenciais, por parte dos gestores municipais. Não na gestão do atual prefeito rodriguesalvense, Jailson Amorim.

Nesta quarta-feira, 23, equipes da Secretaria de Obras estiveram na comunidade para a realização de mutirão de limpeza, com serviços de roçagem e recolhimento de entulhos nas vias públicas.

Segundo o prefeito, a intenção é dar regularidade à ação e atender toda a comunidade, independentemente de a qual município suas diferentes áreas pertençam.

“Nosso compromisso firmado com a comunidade são-pedrense é no sentido de cuidar de toda a comunidade, trazendo a ela os serviços essenciais de que tanto precisa e que estejam ao alcance da nossa administração. Não faremos distinção quanto a se é nossa responsabilidade ou de Cruzeiro do Sul, na área de limpeza e conservação das vias públicas, por exemplo. A qualidade de vida, o conforto e a segurança das pessoas estão acima de questões geográficas”, afirmou o gestor.

