Senadora Mailza Gomes e o vereador Franciney Freitas; ambos do Progressista – Imagem: ASCOM

O presidente da Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul, o progressista, Franciney Freitas usou seu tempo regimental para parabenizar a senadora do Estado do Acre Mailza Gomes pelo empenho e trabalho realizado na alocação e liberação de emendas para o município de Cruzeiro do Sul.

Durante os últimos três dias Mailza Gomes tem permanecido no Juruá realizando uma prestação de contas das ações de seu mandato que resultaram em mais de 50 milhões de reais em emendas parlamentares para o vale do Juruá, sendo desse montante mais de 17 milhões somente para o município de Cruzeiro do Sul.

Destaca-se desse montante de 17 milhões de reais recursos importantes para recuperação de ruas na ordem de 5 milhões, mais 2,5 milhões para aquisição de brinquedos para as escolas de Cruzeiro do Sul, recursos para o combate ao Covid-19, para a construção da Casa da Mulher Brasileira no Juruá. Dentre outros recursos destinados a instituições de ensino e sociais de Cruzeiro do Sul.

Franciney Freitas enfatizou o trabalho da senadora Mailza dizendo que os municípios do vale do Juruá e em especial Cruzeiro do Sul, estão sendo bastante beneficiados com a atuação da parlamentar.

“Hoje quero parabenizar nossa senadora e minha presidente de partido pelo seu esforço pela dedicação ao vale do Juruá, em especial nossa cidade. São mais de 17 milhões de reais só para Cruzeiro do Sul. Nossa cidade vive de repasses então é extremamente importante essa relação de parceria entre nossa gestão e nossa bancada federal.

Com todos esses recursos o prefeito Zequinha Lima poderá realizar intensificar as ações administrativas e operacionais na cidade, gerando emprego e renda. Nossa senadora está de parabéns, é uma mulher simples e dedicada aquilo que se propôs a fazer, ajudar os municípios através de emendas em Brasília.”, finalizou Franciney Freitas.

