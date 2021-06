Nesta quinta-feira, 24, o prefeito Jailson Amorim, juntamente com o coordenador de Cultura do município, Aslan Silva, receberam a visita de Rodrigo Souza da Silva, lutador de MMA (artes maciais mistas, na sigla em inglês), um “filho de Rodrigues Alves” que representará o município no tradicional evento regional de MMA Nauas Combate, no próximo sábado, dia 26, em Cruzeiro do Sul.

O atleta tem 25 anos, é graduado em faixa verde de Kung Fu e tem no iniciante cartel 05 vitórias e 01 derrota, como amador, além de 01 derrota como profissional. Pertence à equipe cruzeirense Nauas Pitt.

Jailson Amorim ficou feliz com a visita do atleta, particularmente pelo que simboliza a presença de um jovem rodriguesalvense nos esportes de alto rendimento, e presenteou o lutador com 01 kit shorts e luvas. “Quero parabenizar o Rodrigo pelo seu esforço e dedicação em sua carreira e pelo fato de, como um jovem filho de Rodrigues Alves, ser exemplo à nossa juventude. Que sua história sirva de incentivo a outros jovens e que, assim, tenhamos mais atletas em busca de sucesso na vida esportiva profissional, tanto nessa modalidade como em outras”, concluiu o Prefeito.

