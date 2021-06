Prefeita Fernanda Hassem mandou parte das máquinas da secretaria de obras para trabalharem em terras de fazendeiro – Foto: Assessoria Prefeitura de Brasileia

A presidente da Câmara de Vereadores do Município de Brasileia, Arlete Amaral, expressou a sua indignação durante o seu tempo na tribuna onde questionou a decisão da prefeita Fernanda Hassem de mandar as máquinas operantes da secretaria de Obras para as terras do fazendeiro Zezinho Barbosa, localizada no km 17, onde em breve acontecerá uma vaquejada.

A parlamentar destacou que bastou Lira pedir para a gestora atender um pedido que não vai beneficiar os moradores da zona rural em absolutamente nada. Enquanto isto, os vereadores toda semana solicitam através de ofícios que a prefeitura realize recuperação de ramais e revitalização de pontes para que assim o direito de ir e vir possa ser assegurado da melhor maneira.

E mesmo com os vereadores solicitando estes serviços há pelo menos cinco meses a prefeita Fernanda Hassem sequer responde estes ofícios e muito menos atende aos pedidos dos parlamentares. Na oportunidade a presidente Arlete considerou injusto esta atitude da atual prefeita de Brasileia.

“Quem filmou isso aí foi eu, mostrando as máquinas nas terras particulares do Zezinho Barbosa enquanto isso os nosso ramais ficam abandonados porque as máquinas estão nas terras particulares trabalhando e beneficiando o povo que não precisa e a nossa população, nosso povo ficam a mercê dos ramais e das pontes caídas. Gente isto é um absurdo, infelizmente nós temos que passar por isso”, concluiu.

O vereador Leomar Barbosa pediu uma parte do tempo na tribuna da vereadora Marinete Mesquita (durante o seu pronunciamento) para fazer um breve comentário a respeito de Créditos adicionais para a atual gestão do município de Brasileia. De acordo com o parlamentar, o Poder Legislativo não pode assinar um cheque em Branco para uma administração que ele considera suspeita na justiça, haja vista que, tramita na justiça 16 processos, onde em um desses processos a prefeita Fernanda Hassem já se tornou ré.

