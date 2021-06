Os agentes socioeducativos do Acre, do Centro Socioeducativo Santa Juliana, receberam, nos dias 21 e 22, um treinamento de enfrentamento de possíveis sinistros dentro das unidades. O curso foi oferecido pelos militares do Corpo de Bombeiros do Acre, em uma parceria idealizada pelo próprio Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE).

A atividade oferecida pelos militares focou em situações de emergência que possam vir a acontecer dentro dos centros. Foram oferecidas táticas operacionais de brigada de incêndio, atendimento pré-hospitalar e plano de evacuação. Visando a segurança e o bem-estar dos agentes socioeducativos, servidores e internos.

O diretor do ISE, coronel Mário César, afirma que o curso será ministrado nas quatro unidades na capital e quatro unidades no interior do estado, levando o conhecimento necessário para os servidores do sistema. “Nossa expectativa é que ao final desse treinamento nosso pessoal esteja apto a agir nessas situações”, confirma o diretor.

De acordo com o cronograma estabelecido pelo ISE, o curso ocorrerá no Centro Socioeducativo (CS) Aquiri, localizado no bairro Apolônio Sales, no próximo dia 1. Seguido do CS Acre no dia 8, depois CS Mocinha Magalhães, ainda sem data, seguindo então, para as unidades localizadas no interior do Acre.

