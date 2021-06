Militares da Companhia de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) prenderam na noite desta quarta-feira, 23, um homem de 27 anos, com uma arma de fogo, 27 munições, 110 tabletes de maconha e 10 pedras de crack.

A ação ocorreu no conjunto Habitacional Cidade do Povo e foi desdobramento de uma apreensão de drogas, realizada por militares do 8° Batalhão, na manhã desta quarta-feira, 23, em Sena Madureira. Uma adolescente de 17 anos foi flagrada em uma táxi, com 247 tabletes de maconha e 80 trouxinhas de cocaína.

De acordo com o levantamento de dados das guarnições, o proprietário do entorpecente apreendido em Sena Madureira seria um homem monitorado por tornozeleira eletrônica, morador do conjunto Habitacional Cidade do Povo, na capital.

De posse destas informações, os militares chegaram ao endereço do suspeito, mas ele acabou fugindo. No entanto, um comparsa de 27 anos, que estava no local acabou preso e levado à Delegacia de Flagrantes da capital, para serem tomadas as demais providências cabíveis ao caso.

