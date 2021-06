O deputado estadual Jenilson Leite ( PSB ) cumpre agenda na cidade de Sena Madureira, nesta quinta-feira (24), para dialogar com a gestão municipal e ouvir a demanda dos trabalhadores da área de saúde do Hospital João Câncio Fernandes.

Em Sena, o deputado foi recebido pelo prefeito em exercício, Gilberto Lira ( MDB). O gestor e o parlamentar discutiram sobre as demandas pertinentes aos interesses da população senamadureirense, e os desafios para superar a crise no pós-pandemia.

O vice-prefeito Gilberto Lira agradeceu a visita do parlamentar e a destacou a importância da atuação de Jenilson Leite na qualidade de representante do povo acreano na Aleac. “É uma satisfação receber um dos deputados mais atuantes do nosso estado, que durante a vinda ao nosso município veio se colocar à disposição da nossa gestão. Ele veio ouvir sobre o andamento da nossa administração e sobre os problemas que Sena Madureira tem enfrentado. Como deputado, ele é a voz do povo na Assembleia Legislativa, por isso é importante ele saber das demandas aqui da nossa cidade para poder nos ajudar. Acompanho o seu trabalho, por meio das redes sociais e vejo o quanto ele tem sido atuante, principalmente na área da saúde. Agradeço a ele e ao ex-vice-governador César Messias pela visita”, disse Gilberto Lira.

O deputado Jenilson Leite também falou sobre a visita ao Vale do Iaco. “Viemos a Sena Madureira com o intuito de conversar e ouvir a população, e trazer um pouco do trabalho que a gente vem fazendo enquanto deputado estadual. Quero parabenizar o prefeito Mazinho Serafim (MDB), que embora sejamos de forças políticas diferentes, reconheço que ele é um gestor empenhado, trabalhador, resolutivo e realizador. Independente de estilo ou cores partidárias, o essencial de uma gestão é trabalhar pela comunidade, e eu tenho visto isso aqui em Sena Madureira. Quero agradecer ao Gilberto pela ótima receptividade, e por deixar as portas da Prefeitura abertas para nós. Nosso mandato está a serviço do povo de Sena”, declarou o parlamentar.

Após a visita à Prefeitura, Jenilson que é médico infectologista e membro titular da Comissão de Saúde da Aleac, foi ao hospital João Câncio Fernandes para ouvir as demandas dos profissionais de saúde, condições de trabalho, para depois solicitar junto à Sesacre as melhorias necessárias.

