Presidente da Câmara de Cruzeiro do Sul Franciney Freitas – Imagem: Ascom

O presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, Franciney Melo – PP, parabenizou esse grupo empresários, a quem afirmou ter sido a classe um dos setores mais importante diante do cenário difícil da economia, destroçada pelos efeitos da covid-19.

“Nossa classe empresarial, do micro ao grande, precisam de nosso reconhecimento, por tudo que estão fazendo nesse que é um dos piores momentos de nossa economia na história. Vejo que é extremamente urgente um planejamento dos governos federal, estadual e municipal que venham ajudar na recuperação fiscal e econômica dos mesmos’, disse Franciney.

O vereador lembrou os esforços que os empresários fizeram para não demitir empregados e ajudar o poder público no cumprimento dos decretos, que foram fundamentais no combate ao covid-19 na cidade.

“Em várias regiões do país, o que se viu foi uma guerra entre empresários e governantes, aqui os nossos empresários dialogaram junto ao poder público e talvez isso tenha sido fundamental para o bom entendimento, que fez com que os estragos econômicos fossem amenizados. Hoje eu só queria parabenizar e reconhecer tudo que fizeram, por isso colocamos a câmara municipal de Cruzeiro do Sul, de portas abertas para fazer aquilo que estiver sobre nossa responsabilidade”, finalizou Franciney.

Cruzeiro do Sul é a segunda maior cidade e chegou a ter a pior situação sanitária dentre os 22 municípios e com trabalho preventivo que virou referência no estado, a cidade tem a vacinação mais avançada e vai retomando a rotina social e econômica gradativamente.

