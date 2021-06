Mais um ato de filiação de mais uma liderança política aconteceu na capital do estado. Neném Almeida, deputado estadual, assina ficha de filiação ao PODEMOS acreano.

É a segunda liderança forte que o ex-presidente da Assembleia leva para o partido que agora passa a ter três deputados na ALEAC.

O ato de filiação aconteceu ontem 23 as 19:00 Horas, na AABB de Rio Branco, com todas as medidas de prevenção observadas.

À mesa estavam o Vereador Ismael Machado, a secretária estadual e ex-deputada estadual Eliane Sinhasisque, e o secretário geral do partido, Oscar Abrantes.

“Estamos muito motivados com a vinda do deputado Neném Almeida. Esse é um momento de juntarmos forças e buscar gente com perfil de trabalho, que queira transformar pra melhor o nosso estado. E o Neném reúne todas essas características”, disse o presidente estadual do PODEMOS, Ney Amorim.

O novo filiado, deputado Neném Almeida disse estar feliz com o momento. “Estou muito feliz porque voltei a acreditar na política; voltei a acreditar, novamente, em um futuro melhor para o Acre e você Ney Amorim, é responsável por essa certeza no eu coração”, afirmou Neném Almeida.

Ney Amorim destacou ainda que o Acre vive um novo momento de transição. Uma mudança de gerações e que promete ser o início de uma nova era de desenvolvimento e de avanço para os acreanos.

“O mundo evoluiu, a vida evoluiu e vamos, juntos, levar o Acre a esse novo linear de prosperidade. Vamos fazer valer a força da nossa gente que é exemplo de sustentabilidade, mas que quer provar que pode haver harmonia entre crescimento e respeito à vida.

O Acre pode mais”, destacou o presidente do PODEMOS acreano.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: “Cadê o calendário da piscicultura que o vereador Reinaldo Pediu? nós não podemos ter acesso, nunca teremos respostas para levar para a população que nos cobra. Foi a população que nos colocou aqui mas nós não poderemos levar respostas a eles”, disse. Os vereadores aprovaram mais de meio milhão de reais para serem usados no combate ao mosquito transmissor, para serem aplicados em ações mas até o momento o que se viu foi um breve fumacê.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Prefeita Fernanda Hassem beneficia fazendeiro com várias máquinas da secretaria de Obras enquanto ramais ficam a mercê da própria sorte, denuncia vereadora Arlete Amaral.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.