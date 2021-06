O presidente Jair Bolsonaro pode ser preso caso seja condenado no Tribunal Penal Internacional, após ser denunciado por crime contra a humanidade. A avaliação é de Fernando Hideo Lacerda, advogado e professor de Direito Penal da Escola Paulista de Direito, em entrevista na quarta-feira 23 ao Direto da Redação, programa no canal de CartaCapital no Youtube. A entrevista foi concedida à Carta Capital.

Para ele, embora a compra da vacina indiana Covaxin possa dar uma materialidade aos crimes cometidos pelo presidente, os casos mais graves são os que envolvem o boicote à vacinação no País.

De acordo com o professor, os atos e omissões de Bolsonaro podem ser enquadrados em crimes de responsabilidade, que redundaria no impeachment, em crimes comuns e crimes contra a humanidade.

“O Bolsonaro sabotou o processo de vacinação. A questão mais séria é esse impacto dos crimes contra a vida. Há robustez nos elementos de prova”, afirmou Lacerda.

“Há uma série de crimes que estão sendo desvelados nos últimos desdobramentos da CPI da Covid”, acrescentou o professor.

Na conversa, o advogado ainda comentou o julgamento do Supremo Tribunal Federal que confirmou que o ex-juiz Sergio Moro foi parcial na condenação no ex-presidente Lula.

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: “Cadê o calendário da piscicultura que o vereador Reinaldo Pediu? nós não podemos ter acesso, nunca teremos respostas para levar para a população que nos cobra. Foi a população que nos colocou aqui mas nós não poderemos levar respostas a eles”, disse. Os vereadores aprovaram mais de meio milhão de reais para serem usados no combate ao mosquito transmissor, para serem aplicados em ações mas até o momento o que se viu foi um breve fumacê.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Prefeita Fernanda Hassem beneficia fazendeiro com várias máquinas da secretaria de Obras enquanto ramais ficam a mercê da própria sorte, denuncia vereadora Arlete Amaral.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.