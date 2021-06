Por Mirella Lopes, da Agência Saiba Mais – Durante passagem por Jucurutu, no interior do Rio Grande do Norte, para liberação de R$ 38 milhões necessários para conclusão da Barragem de Oiticica, que está com mais de 90% do serviço executado, Bolsonaro fez uma visita técnica ao local e pousou para fotos com os trabalhadores, que fizeram um “L” de Lula.

Na cidade do interior do Rio Grande do Norte localizada na região do Seridó, Bolsonaro obteve apenas 22,49% dos votos contra 77,51% de Fernando Haddad (PT), nas eleições de 2018. De acordo com a jornalista Thaísa Galvão, a foto cfom is trabalhadores da Barragem de Oiticica foi encaminha à imprensa nacional pela assessoria de imprensa do ministro potiguar, Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional).

AGENDA PRESIDENCIAL

De Jucurutu, está programada a visita de Bolsonaro a Pau dos Ferros, para assinatura de ordem de serviço para construção do Ramal do Apodi e do projeto executivo da barragem Poço de Varas, Praça de Eventos São Judas Tadeu.

Na noite desta quarta (23), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) derrubou um outdoor na BR 405, que exibia mensagem contra a visita do presidente a Pau dos Ferros, sob a justificativa de que a publicidade estava afixada em local irregular, sem autorização do Dnit.

Na manhã desta quinta (24), vários outdoors de conteúdo comercial continuavam afixados ao longo da mesma rodovia, que é de jurisdição do Dnit, órgão do Governo Federal. Segundo a Superintendência do Dnit no RN, as demais placas publicitárias não foram removidas para evitar tumultuo.