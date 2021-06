Policiais do Batalhão de Policiamento de Trânsito (Bptran) apreenderam na tarde de segunda-feira, 21, um veículo com placa adulterada. A ação ocorreu durante fiscalização de rotina no bairro 6 de Agosto.

O carro estava no estacionamento de uma farmácia. Os militares suspeitaram que havia algo errado, fizeram a consulta no sistema do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/Ac) e constataram que a placa do veículo Blazer estava como sendo de um Ecosport.

O motorista do veículo não resistiu a prisão e contou que o carro teria sido adquirido por um primo em um leilão e que eles teriam colocado a placa de outro automóvel em uma oficina para poder circular na cidade.

A ocorrência foi encaminhada à delegacia de Flagrantes da capital para serem tomadas as demais providências cabíveis ao caso.

O vereador Leomar Barbosa pediu uma parte do tempo na tribuna da vereadora Marinete Mesquita (durante o seu pronunciamento) para fazer um breve comentário a respeito de Créditos adicionais para a atual gestão do município de Brasileia. De acordo com o parlamentar, o Poder Legislativo não pode assinar um cheque em Branco para uma administração que ele considera suspeita na justiça, haja vista que, tramita na justiça 16 processos, onde em um desses processos a prefeita Fernanda Hassem já se tornou ré.

