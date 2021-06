Durante a sessão que aconteceu nesta terça-feira na Câmara de Brasileia, a vereadora Marinete Mesquita aproveitou o seu momento na tribuna para expressar sua insatisfação com a maneira que os vereadores estão sendo tratados pela atual gestão de Fernanda Hassem.

Na oportunidade, ela questionou a falta de acesso às informações das receitas e despesas da prefeitura de Brasileia, inclusive as prestações de contas dos recursos que foram aprovados na Câmara onde se enquadra o 30% do orçamento que corresponde ao valor de R$ 67.000.000,00 (sessenta e sete milhões de reais), e o que foi feito com R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) que a Câmara aprovou através de projetos e que não se viu resultado.

A parlamentar cita que quando se pede alguma resposta com relação a secretaria de Obras, é informado que está no calendário de planejamento. “Cadê o calendário de Planejamento?”, questiona Mesquita.

“Cadê o calendário? Cadê o calendário da piscicultura que o vereador Reinaldo Pediu? nós não podemos ter acesso, nunca teremos respostas para levar para a população que nos cobra. Foi a população que nos colocou aqui mas nós não poderemos levar respostas a eles”, disse.

A vereadora citou ainda que não está preparada para no projeto que foi apresentado e justificou pedindo que cheguem aos vereadores às despesas de mais de 1 milhão de reais que já foram aprovados e que está a disposição do Poder Executivo, secretaria de obras nas mais especificidades para o combate a dengue.

Com relação a dengue, os vereadores de Brasileia aprovaram mais de meio milhão de reais para serem usados no combate ao mosquito transmissor, correspondendo ao valor exato de R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais) para serem aplicados em ações não só de combate mas também de prevenção e até o momento o que se viu foi um breve fumacê.

“Foi feito um trabalho borrifamento, eram 580 mil eu acho que aquele fumacê não teve uma despesa de 580 mil, Um fumacê! Então, ou começam a chegar prestações de contas aqui, ou eu na condição de vereadora não vou seguir votando nos projetos à cega. Não irei! Uma vez que ela encaminhara para nós acerca das receitas e despesas e aqui eu reforço que o nosso jurídico tem total liberdade para investigarmos agora sobre esses números”, concluiu.

O vereador Leomar Barbosa pediu uma parte do tempo na tribuna da vereadora Marinete Mesquita (durante o seu pronunciamento) para fazer um breve comentário a respeito de Créditos adicionais para a atual gestão do município de Brasileia. De acordo com o parlamentar, o Poder Legislativo não pode assinar um cheque em Branco para uma administração que ele considera suspeita na justiça, haja vista que, tramita na justiça 16 processos, onde em um desses processos a prefeita Fernanda Hassem já se tornou ré.

