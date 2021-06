Mariana Polastreli enviou fotos dela com Eduardo Costa para o marido – Foto: Reprodução

Leo Dias Metropoles – A empresária e digital influencer Mariana Polastreli decidiu quebrar o silêncio e vir à público se defender das acusações que vem sofrendo do ex-marido Eduardo Polastreli nos últimos dias, assim que a coluna Leo Dias divulgou que ela estaria “conhecendo melhor” o cantor Eduardo Costa.

Imediatamente, ele procurou a coluna e afirmou que a moça natural do Espírito Santo largou os três filhos para viver o romance com o artista. “Ele criou toda essa história da cabeça dele. Não aceita que me perdeu”, declara.

Polastreli afirma que desde 2019 conversava abertamente com o ex-marido sobre a decisão de se separar. Os dois foram casados por 15 anos. “Aconteceram sucessões de coisas que eu decidi pedir o divórcio na época. O casamento não ia bem, a gente vivia de aparência.

O que me segurava eram os meus filhos, a minha família. Mas acabei ficando separada por três meses. Depois voltei pelos meus filhos, mesmo sabendo que não gostava mais dele”, conta.

