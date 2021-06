Sob a gestão de Jailson Amorim, a prefeitura de Rodrigues Alves definiu como uma de suas prioridades a melhoria de sua estrutura urbana, por meio de obras como a construção da orla à beira-rio e de quadras esportivas localizadas tanto na zona urbana quanto na rural, bem como a revitalização de equipamentos públicos, como o estádio municipal de futebol, as quadras poliesportivas e as praças públicas.

Nesta quarta-feira, 23, o Prefeito Jailson Amorim acompanhou de perto os trabalhos de revitalização da Praça do Portal da cidade. A mesma terá novas estruturas, como bancos, quiosques e parquinho de diversão para criançada.

“A revitalização desta praça trará a nossa população mais um espaço de lazer para as famílias rodriguense, além de deixar a nossa cidade mais bonita”, ressaltou o prefeito.

O vereador Leomar Barbosa pediu uma parte do tempo na tribuna da vereadora Marinete Mesquita (durante o seu pronunciamento) para fazer um breve comentário a respeito de Créditos adicionais para a atual gestão do município de Brasileia. De acordo com o parlamentar, o Poder Legislativo não pode assinar um cheque em Branco para uma administração que ele considera suspeita na justiça, haja vista que, tramita na justiça 16 processos, onde em um desses processos a prefeita Fernanda Hassem já se tornou ré.

