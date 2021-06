O Prefeito Sérgio Lopes, acompanhado dos representantes das comunidades do Rubicon Rosimar Menezes e da Terra Alta Sr. Ederaldo, se reuniram na manhã desta quarta-feira dia 23/06, com os dirigentes da Energisa em Rio Branco para reafirmar a parceria na ampliação da extensão de rede elétrica na zona rural de Epitaciolândia.

Segundo informou o próprio Prefeito, nessa etapa serão atendidas as comunidades do Porvir, Rubicom, Nabal, Riozinho e Terra Alta.

“Estamos aqui em Rio Branco para reafirmar a parceria com a Energisa para ampliação de rede de energia elétrica na zona rural, a prefeitura por sua vez está fazendo as melhorias nos ramais para possibilitar a entrada dos caminhões com postes e materiais elétricos, serão cerca de 80 km que vai atender centenas de famílias levando mais qualidade de vida para as mesmas.” Pontuou Sérgio Lopes.

E veja também no 3 de Julho Notícias

O vereador Leomar Barbosa pediu uma parte do tempo na tribuna da vereadora Marinete Mesquita (durante o seu pronunciamento) para fazer um breve comentário a respeito de Créditos adicionais para a atual gestão do município de Brasileia. De acordo com o parlamentar, o Poder Legislativo não pode assinar um cheque em Branco para uma administração que ele considera suspeita na justiça, haja vista que, tramita na justiça 16 processos, onde em um desses processos a prefeita Fernanda Hassem já se tornou ré.

