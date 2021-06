O Prefeito Sérgio Lopes acompanhado da Primeira Dama Alliny Saldanha, cumpriu agenda nesta quarta-feira em Rio Branco com empresários para acertar os últimos detalhes do evento “Futebol Solidário” Jogos das Estralas que acontecerá neste sábado dia 26, o prefeito fez questão de ir pessoalmente dar as boas-vindas em nome de todos os munícipes epitaciolandense ao Ex- jogador Amaral.

O prefeito disse que o ídolo do Palmeiras, está bastante entusiasmado para conhecer a região e poder participar desse evento para angariar alimentos para serem doados às famílias em situação de vulnerabilidade.

“Estive hoje pela manhã com o Ex-jogador Amaral, e ele confirmou que está muito entusiasmada por participar desse evento solidário, e para nós epitaciolândenses o Futebol Solidário vai ser motivo de muita alegria, pois vamos promover um dia de entretenimento e além disso arrecadar alimentos para doar para quem precisa. Disse Sérgio Lopes.

O Jogo do Futebol Solidário será neste sábado dia 26, no Estádio Antônio Araújo Lopes a parir das 18hs. O valor do ingresso é de 05 kg de alimentos não perecível (exceto sal). Os pontos de vendas São: Secretaria de Cidadania e Assistência Social e Secretaria Municipal de Cultura e Esporte no próprio estádio.

