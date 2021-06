Edicleuson Brito, de 46 anos, foi executado com vários tiros na tarde desta terça-feira, 22, dentro de sua residência, localizada na rua Boulevard Augusto Monteiro, situada no bairro Triângulo Novo, no Segundo Distrito de Rio Branco. As Informações e do ac24horas

Segundo informações da polícia, pela manhã um homem não identificado passou por um corredor onde tem vários apartamentos foi até a residência que fica no final do terreno. Lá, encontrou a vítima e perguntou se ele era o Edicleuson. Após obter a reposta, o homem saiu do local.

Por volta das 13 horas, o criminoso voltou até ao local e encontrou Edicleuson na janela da casa e efetuou 9 tiros. Oito dos disparos atingiram a cabeça e um nas costas da vítima, que foi executada na frente de sua mãe, uma idosa de 76 anos. Após a ação, o criminoso fugiu.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local, o médico só pode constatar a morte de Edicleuson.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do 2° Batalhão para os trabalhos do Perito em criminalística, em seguida os policiais fizeram patrulhamento na região em busca de prender o autor crime, porém não obtiveram êxito.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame cadavérico. O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A polícia acredita que a motivação do crime pode ter sido ocasionada por Edicleuson ter denunciado à polícia uma “boca de fumo”.

O vereador Leomar Barbosa pediu uma parte do tempo na tribuna da vereadora Marinete Mesquita (durante o seu pronunciamento) para fazer um breve comentário a respeito de Créditos adicionais para a atual gestão do município de Brasileia. De acordo com o parlamentar, o Poder Legislativo não pode assinar um cheque em Branco para uma administração que ele considera suspeita na justiça, haja vista que, tramita na justiça 16 processos, onde em um desses processos a prefeita Fernanda Hassem já se tornou ré.

