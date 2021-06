Por Metrópoles – Segundo fontes da coluna, Mariana Polastreli, que vive um affair com Eduardo Costa, obrigava o marido, Eduardo Polastreli, a participar e aceitar as lives nas quais falava abertamente sobre as intimidades do casal.

Ainda de acordo com informações, a empresária ameaçava terminar o casamento caso o cônjuge não seguisse suas imposições a respeito das publicações a respeito das relações sexual dos dois.

A influencer realizou uma live no dia 11 de maio com o tema sexo e afirmou que responderia as perguntas mais quentes dos participantes que comprassem selos.

Durante a live, a influencer replicou questionamentos como: “Você aceita que puxe o seu cabelo?”; “Ele já te levou ao orgasmo?”; “Um tapão não rola?”; “Ele já te pediu sexo anal?”.

O vereador Leomar Barbosa pediu uma parte do tempo na tribuna da vereadora Marinete Mesquita (durante o seu pronunciamento) para fazer um breve comentário a respeito de Créditos adicionais para a atual gestão do município de Brasileia. De acordo com o parlamentar, o Poder Legislativo não pode assinar um cheque em Branco para uma administração que ele considera suspeita na justiça, haja vista que, tramita na justiça 16 processos, onde em um desses processos a prefeita Fernanda Hassem já se tornou ré.

