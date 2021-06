Uma operação conjunta do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) e da Polícia Penal, desencadeada na manhã desta segunda-feira, 21 de junho, no município de Sena Madureira, resultou no cumprimento de 04 mandados de prisão. Os fatos ocorreram em bairros distintos da cidade.

As equipes diante das informações recebidas desencadearam as ações policiais nas ruas de Sena Madureira, nos bairros, Jorge Alves Junior, Bom Sucesso e BR-364.

Nas residências foram localizadas as pessoas que possuíam mandados de prisão em aberto. Os quatro presos foram encaminhados a Delegacia da cidade.

O vereador Leomar Barbosa pediu uma parte do tempo na tribuna da vereadora Marinete Mesquita (durante o seu pronunciamento) para fazer um breve comentário a respeito de Créditos adicionais para a atual gestão do município de Brasileia. De acordo com o parlamentar, o Poder Legislativo não pode assinar um cheque em Branco para uma administração que ele considera suspeita na justiça, haja vista que, tramita na justiça 16 processos, onde em um desses processos a prefeita Fernanda Hassem já se tornou ré.

