Na manhã desta quarta-feira, 23, os vereadores Leomar Barbosa (PSD) e Neiva Badotti (PSB) receberam na câmara de Brasiléia, os moradores da comunidade Pega Fogo situado no Km 19 da BR-317.

A princípio, os moradores até a prefeitura para tentar cobrar da prefeita Fernanda Hassem uma promessa que a mesma fez em campanha, na ocasião, segundo informações os moradores não foram atendidos pela gestora e seguiram para a Câmara.

Na oportunidade, os mesmos buscaram ajuda dos vereadores Leomar e Neiva para resolver a problemática da comunidade, que são as más condições de acesso ao Ramal na comunidade e a ponte.

Os moradores pedem que os parlamentares intervenha por eles, já que o executivo não realiza as benfeitorias que foram prometidas. Desde já os parlamentares solicitam tanto da Prefeita Fernanda como também do secretário de Obras que algo seja feito tão logo na questão da Ponte e do Ramal que estão impossibilitando a trafegabilidade.

O vereador Leomar Barbosa pediu uma parte do tempo na tribuna da vereadora Marinete Mesquita (durante o seu pronunciamento) para fazer um breve comentário a respeito de Créditos adicionais para a atual gestão do município de Brasileia. De acordo com o parlamentar, o Poder Legislativo não pode assinar um cheque em Branco para uma administração que ele considera suspeita na justiça, haja vista que, tramita na justiça 16 processos, onde em um desses processos a prefeita Fernanda Hassem já se tornou ré.

