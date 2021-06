O governo deu 97% de desconto no ICMS da aviação e as grandes companhias continuam explorando os acreanos, vamos apresentar um projeto de lei para frear esse lucro em cima da necessidade do povo, disse Edvaldo Magalhães

No mês de maio de 2019, o Governo do Estado do Acre anunciou a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), no combustível de aviação para empresas nacionais que operarem durante o dia nos aeroportos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

De acordo com o governador Gladson Cameli – PP, a redução de 97% no imposto implicaria em baixas no preço das passagens áreas e no aumento da demanda de oferta de voos na região, o que não aconteceu até hoje.

O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) fez um duro discurso sobre o tema na sessão desta quarta-feira (23) na Assembleia Legislativa.

Magalhães afirmou que, fazendo uma pesquisa sobre preços de passagens aéreas, ficou estarrecido com o abuso praticado pela companhia Gol Linhas aéreas, que tem maior frequência de voos no estado.

“Para minha surpresa, fiz uma pesquisa sobre o preço de uma passagem de Rio Branco a Cruzeiro do Sul para viajar na quinta-feira (24), mas sinceramente dar indignação o absurdo. A única empresa que opera de Rio Branco a Cruzeiro do Sul com voos regulares, cobra R$ 1.313,00 (mil trezentos e treze) por um trecho, para um voo de 50 minutos. Já se eu quiser ir na mesma data para São Paulo que são quase 4 horas de voo, pagaria R$ 1.300, 00”, disse Magalhães.

Edvaldo garantiu que, na próxima sessão na terça-feira, o mesmo irá apresentar um projeto legislativo, para cancelar o benefício que dar benefício de 97% de isenção do querosene da aviação regional, já que o decreto governamental não trouxe melhorias ao consumidor.

“Eu vou apresentar um projeto de decreto legislativo, revogando essa isenção as grandes empresas e vamos deixar apenas para as empresas regionais, pois essas têm preços fixos. Esse decreto não mudou nada e as pessoas que precisam se deslocar a trabalho, a tratamento de saúde para fora do Acre, estão sendo prejudicadas. Já que é na base do desrespeito, não vai ser na base da exploração dos acreanos que essas empresas continuarão lucrando nos altos preços das passagens”, finalizou Edvaldo.

O vereador Leomar Barbosa pediu uma parte do tempo na tribuna da vereadora Marinete Mesquita (durante o seu pronunciamento) para fazer um breve comentário a respeito de Créditos adicionais para a atual gestão do município de Brasileia. De acordo com o parlamentar, o Poder Legislativo não pode assinar um cheque em Branco para uma administração que ele considera suspeita na justiça, haja vista que, tramita na justiça 16 processos, onde em um desses processos a prefeita Fernanda Hassem já se tornou ré.

