Deputado Roberto Duarte em atuação na ALEAC – Imagem: Agência ALEAC

Duarte afirmou que durante sua visita a cidade de Cruzeiro do Sul, visualizou muitas deficiências da gestão do governo e apontou problemas visto enloco através de visitas e conversas com vereadores e moradores de diversas comunidades na cidade.

Roberto parabenizou o belo trabalho feito pela câmara de vereadores de Cruzeiro do Sul, onde segundo ele viu uma das casas legislativas mais eficientes do estado.

“Eu estive em Cruzeiro do Sul em uma agenda extensa e queria fazer aqui algumas referências situações que vi pessoalmente. Em Cruzeiro do Sul falta quase tudo na saúde, olhe que veio muito dinheiro para esse setor, mas tem servidor terceirizado que estra sem receber a 4 meses. O que vi ali em Cruzeiro do Sul foi uma câmara municipal atuante, comandada pelo presidente Franciney que preside aquela casa”, disse Duarte.

O vereador Leomar Barbosa pediu uma parte do tempo na tribuna da vereadora Marinete Mesquita (durante o seu pronunciamento) para fazer um breve comentário a respeito de Créditos adicionais para a atual gestão do município de Brasileia. De acordo com o parlamentar, o Poder Legislativo não pode assinar um cheque em Branco para uma administração que ele considera suspeita na justiça, haja vista que, tramita na justiça 16 processos, onde em um desses processos a prefeita Fernanda Hassem já se tornou ré.

