Brasil 247 – O deputado Luis Miranda (DEM-DF) reagiu às declarações do secretário-geral Presidência, Onyx Lorenzoni, na noite desta quarta-feira (23), que disse em pronunciamento que o Planalto determinou investigação por denúncia caluniosa e perícia dos documentos entregues a Jair Bolsonaro pelo deputado e seu irmão, servidor do Ministério da Saúde Luis Ricardo Miranda.

Em entrevista ao Metrópoles, Luis Miranda classificou as falas de Lorenzoni como “gravíssimas” e com a única intenção de tentar calar tanto ele quanto o irmão. “Ali ficou claro que a intenção dele [Onyx] é de nos coagir para que fiquemos calados e não tenhamos coragem de continuar”, afirmou.

Miranda também afirmou que vai acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) e a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 sobre as declarações de Onyx Lorenzoni. “Estou preparando o pedido para que o STF, bem como a CPI, avaliem se as palavras de Onyx não foram palavras claras de ameaça para coagir as testemunhas e com o objetivo de ficarmos calados na CPI. Se for o caso, vamos pedir a prisão dele. Não vou me sentir coagido, não. Vou botar ele na cadeia. Se ele tentar me ameaçar de novo, vou procurar todas as autoridades para que isso aconteça”, reforçou.

O senador Renan Calheiros, relator da CPI da Covid, classificou como “criminosas” as declarações do secretário-geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, contra o deputado Luis Miranda, que denunciou o escândalo de corrupção na compra da vacina Covaxin.

Em entrevista à Globonews, Calheiros disse que a fala do ministro “interfere nas investigações” e “coage testemunhas”. “São fatos gravíssimos, que precisam ser apurados, investigados. Uma coisa gravíssima, sobre todos os aspectos. Essa declaração do secretário-geral da Presidência da República é uma declaração criminosa, porque interfere no Poder, interfere na investigação, coage a testemunha. Nós vamos convocá-lo, como consequência de tudo isso, e se ele continuar a coagir a testemunha, nós vamos requisitar a prisão dele. Para que essa gente entenda que é preciso respeitar a instituição da CPI”, afirmou o relator da CPI da Covid.

Relator da CPI, senador Renan Calheiros diz que Onyx Lorenzoni agiu de forma “criminosa” ao coagir o deputado Luis Miranda, que denunciou a corrupção na compra da Covaxin. Onyx será convocado à CPI e, se continuar coagindo, será pedida sua prisão, diz Renan. pic.twitter.com/yCWQqS6rgw — Aquiles Lins (@linsaquiles) June 23, 2021

O vereador Leomar Barbosa pediu uma parte do tempo na tribuna da vereadora Marinete Mesquita (durante o seu pronunciamento) para fazer um breve comentário a respeito de Créditos adicionais para a atual gestão do município de Brasileia. De acordo com o parlamentar, o Poder Legislativo não pode assinar um cheque em Branco para uma administração que ele considera suspeita na justiça, haja vista que, tramita na justiça 16 processos, onde em um desses processos a prefeita Fernanda Hassem já se tornou ré.

