O deputado estadual Jenilson Leite (PSB) esteve presente na manifestação dos Povos Originários contra o Projeto de Lei 490, que será votado hoje, na Câmara dos deputados.

O PL 490 permite que o governo federal retire a posse dos povos indígenas das áreas oficializadas, permite o empreendimentos predatórios, como o garimpo e inviabiliza as demarcações.

“Hoje, além de ser um dia de reflexão, é um dia de luta. Não podemos deixar que essas decisões passem. Não há garantias de direitos com esse atual governo e se nós seguirmos nesses rumos, a violência contra os povos Indígenas vai aumentar”, disse o parlamentar. Jenilson ainda lembrou que podemos ter desenvolvimento econômico sem agredir os povos.

“Podemos sim, ter um grande desenvolvimento sem ameaçar os territórios e as histórias dos povos indígenas, pois esses povos existem e resistem em tempos obscuros”, ressaltou.

No Estado do Acre, além da manifestação de frente ao Palácio Rio Branco, os indígenas promoveram atos no município de Feijó, com o fechamento da BR-364, também houve atos em Tarauacá e Cruzeiro do Sul, além de manifestações dentro dos territórios indígenas.

A mobilização no Acre foi organizada pela Federação do Povo Huni Kuin (Fephac), Organização das Mulheres Indígenas do Acre, Sul do Amazonas e Noroeste de Rondônia (Sitoakore), União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira (UMIAB), em parceria com o Instituto Mulheres da Amazônia (IMA).

E veja também no 3 de Julho Notícias

O vereador Leomar Barbosa pediu uma parte do tempo na tribuna da vereadora Marinete Mesquita (durante o seu pronunciamento) para fazer um breve comentário a respeito de Créditos adicionais para a atual gestão do município de Brasileia. De acordo com o parlamentar, o Poder Legislativo não pode assinar um cheque em Branco para uma administração que ele considera suspeita na justiça, haja vista que, tramita na justiça 16 processos, onde em um desses processos a prefeita Fernanda Hassem já se tornou ré.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.