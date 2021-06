A CVC Corp, grupo de viagens, abriu inscrições para o seu programa de estágio 2021. Podem se candidatar estudantes de qualquer curso de graduação que tenham disponibilidade de estagiar por 18 meses.

Os interessados podem se inscrever até o dia 4 de julho através do site do programa.

Ao todo, são 25 vagas para atuar em diversas áreas da empresa. As oportunidades são para trabalho remoto, portanto universitários de todo país podem se candidatar.

O processo seletivo conta com testes (lógica, inglês e conhecimentos gerais), fit cultural, envio de vídeo-desafio, entrevistas e dinâmicas de grupo.

O grupo oferece bolsa-auxílio no valor de R$ 2.000 e benefícios – assistências médica e odontológica, vale refeição e seguro de vida.

O programa tem previsão de começar em setembro.

Com informações do site: redebrasilnews

Sobre a CVC Corp

O sonho de democratizar o acesso dos consumidores às viagens fez nascer, na década de 70, a agência de viagens CVC.

Ao longo de 49 anos de expertise, somos hoje a marca mais valiosa do turismo no Brasil, sendo a preferida e a mais respeitada pelos consumidores brasileiros e, também, referência no setor.

Conquistamos gradativamente novos territórios e trazemos, em nossa essência, o propósito de transformar a vida das pessoas por meio das viagens.

Nós acreditamos que toda viagem é uma oportunidade para eternizar memórias ao longo das nossas vidas, por isso trabalhamos para que as experiências sejam únicas!

Baseada em princípios éticos e sustentáveis, a CVC Corp é hoje o maior grupo de viagens da América Latina, que atrai investidores do Brasil e do mundo e uma legião de colaboradores, clientes, fornecedores e destinos que têm, em comum, o desejo de gerar valor de ponta a ponta, para as gerações de agora e do futuro.

Atuamos no Brasil, na Argentina e nos Estados Unidos, com marcas líderes, especializadas em segmentos de viagens e canais de distribuição complementares entre si. No Brasil, são elas, as marcas de viagens de lazer CVC Brasil e Submarino Viagens; as marcas que atuam exclusivamente para o Agente de Viagens com foco em viagens corporativas e a lazer, RexturAdvance, Trend Viagens, Visual Turismo e Esferatur e a Experimento Intercâmbio Cultural, especializada no setor de intercâmbio. Com forte atuação nos EUA e chegando no Brasil recentemente, contamos com a VHC, marca especializada em administração e locação de casas de férias com serviços exclusivos de hospitalidade. Por fim, na Argentina, operamos o mercado emissivo com as marcas Avantrip, Biblos, Ola Mayorista e Almundo.

Sobre o Programa “Estágio dos Sonhos 2021”

O “Estágio dos Sonhos” é um programa que respeita e acolhe as diferenças. Nesse sentido, direcionamos 80% das vagas abertas para quatro grupos de afinidade, sendo eles: gênero, pessoa com deficiência, comunidade LGBTQIA+ e étnico-racial.

Buscamos novos talentos que queiram fazer a diferença, embarcar em grandes desafios e ser protagonista da carreira. Conhecimentos específicos ou idiomas não serão prioridade para nós.

O “Estágio dos Sonhos” terá duração de 18 meses em uma viagem com muito aprendizado!

