Brasil 247 – Para apoiadores, Jair Bolsonaro afirmou, nesta quarta-feira, 23, que passou o dia “apagando incêndio”.

Nesta quarta, o governo federal entrou numa espiral de crises com a demissão do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e as declarações do deputado Luis Miranda (DEM) de que o governo sabia, em março, da compra superfaturada das vacinas Covaxin. O governo assinou o contrato para aquisição do imunizante em fevereiro.

Sobre Salles, Bolsonaro declarou que “ele pediu pra sair, então ele que tem que falar o porquê”.

O valor do acordo entre o Brasil e a Índia seria 1.000% superior ao que foi indicado em telegramas do Itamaraty, seis meses antes. Segundo o Ministério Público Federal (MPF), houve superfaturamento.

E veja também no 3 de Julho Notícias

O vereador Leomar Barbosa pediu uma parte do tempo na tribuna da vereadora Marinete Mesquita (durante o seu pronunciamento) para fazer um breve comentário a respeito de Créditos adicionais para a atual gestão do município de Brasileia. De acordo com o parlamentar, o Poder Legislativo não pode assinar um cheque em Branco para uma administração que ele considera suspeita na justiça, haja vista que, tramita na justiça 16 processos, onde em um desses processos a prefeita Fernanda Hassem já se tornou ré.

Veja o Vídeo:

