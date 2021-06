O governador Gladson Cameli não gosta de organizar e dominar diretórios de partidos, nem mesmo do seu, o Progressista. Ele se realiza na política no contato com gente, com eleitores, enfim, com o povo.

Entretanto, a guerra pela única vaga ao Senado em 2022, liderada pelo grupo da senadora Mailza Gomes, presidenta regional do PP, reduziu ainda mais o espaço que, na verdade, Cameli pouco teve.

A entrada do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, aliado do senador Sérgio Petecão (PSD), como vice da senadora Mailza, minou a pretensão do Progressista de marchar unido na reeleição do governador Gladson.

Gladson está em uma sinuca de bico. Não tem nenhum poder no diretório regional. É ingenuidade acreditar que a força do cargo de governador e a tinta da caneta vão lhe dar esse poder. A prioridade no PP é a reeleição de Mailza Gomes e não de Gladson, do contrário, Bocalom não estaria onde está. Se Gladson não apoiar Mailza, o PP pode até lhe negar legenda.

“Nada mais cretino e cretinizante do que a paixão política. É a única paixão sem grandeza, a única que é capaz de imbecilizar o homem”.

E veja também no 3 de Julho Notícias

O vereador Leomar Barbosa pediu uma parte do tempo na tribuna da vereadora Marinete Mesquita (durante o seu pronunciamento) para fazer um breve comentário a respeito de Créditos adicionais para a atual gestão do município de Brasileia. De acordo com o parlamentar, o Poder Legislativo não pode assinar um cheque em Branco para uma administração que ele considera suspeita na justiça, haja vista que, tramita na justiça 16 processos, onde em um desses processos a prefeita Fernanda Hassem já se tornou ré.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.