O vereador Fábio Araújo, líder do PDT na Câmara de Rio Branco, voltou a questionar possíveis irregularidades em contratos da Prefeitura de Rio Branco. Nesta terça-feira (22), na sessão virtual da Câmara Municipal, o parlamentar falou sobre a locação de galpões para a Secretaria Municipal de Educação, localizados na estrada do Amapá.

Mostrando aos demais pares imagens do imóvel e o contrato publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) de 18 de junho de 2021, Fábio Araújo disse que identificou erros no processo e que vai requerer cópia do contrato na íntegra para que o Poder Legislativo possa obter os devidos esclarecimentos a respeito de mais esse gasto público.

“Precisamos de esclarecimentos quanto a esse contrato de locação. O prefeito Bocalom fala em economia, mas não é o que estamos vendo. Eu verifiquei a publicação desse termo de dispensa de licitação. A Lei Orçamentária citada é a da União e não a do Município e o valor é de R$ 400 mil por 5 galpões conjugados, e a Prefeitura ainda vai gastar mais recursos para adequar o imóvel que é muito diferente do atual almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação”, destacou o vereador.

Fábio Araújo disse ainda que lhe chamou a atenção a omissão do nome do locador. “Na publicação não há referência sobre quem será beneficiado com esse contrato. Não há as informações que os órgãos de controle necessitam e precisamos desses esclarecimentos.”, concluiu.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Uma cena inusitada vem se espalhando nas redes sociais, trata-se de uma dupla de policiais militares que tentaram prender um homem e ao entrar em uma residência foram agredidos com uma vassoura. O vídeo mostra ainda o samba de “peia” que a dupla levou, ao final do vídeo um terceiro policial aparece portando supostamente uma arma de choque e tenta amenizar a situação entre os envolvidos.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.