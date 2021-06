A Secretaria Municipal de Educação de Assis Brasil por meio da Coordenação de Ensino promoveu nesta Terça-feira (22), uma formação para professores da zona urbana.

De acordo com o Secretário da Pasta, Elias Araújo, a formação teve como objetivo preparar os professores para conduzir as aulas na modalidade EAD.

“Estamos vivendo um momento em que a educação está fragilizada por conta da pandemia e precisa de todo amparo possível. Nisto estamos capacitando os professores no uso da plataforma educ que é uma ferramenta que vai ajudá-los no planejamento para as atividades não presenciais dos alunos do município, disse o Secretário.

