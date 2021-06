No início de abril, após um pedido do vereador Franciney Freitas – PP, o prefeito foi ao local e prometeu que buscaria uma parceria com Cruzeiro do Sul, para fazer o acesso de dezenas de moradores

O problema é antigo e a localidade é na divisa entre os municípios de Cruzeiro do Sul e Guajará, por isso o presidente da Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul se reuniu com o prefeito Ordean Silva para juntos buscarem uma solução ao problema.

A cratera que cada vez avança mais, impedi principalmente a passagem dos moradores do ramal, que ficam impossibilitados de se deslocarem aos municípios de Guajará e Cruzeiro do Sul.

Durante o encontro entre os chefes do executivo Guajaraense e do legislativo cruzeirense ficou definido que o prefeito Ordean Silva iria conversar com proprietário da área ao lado da estrada para que seja feito um novo acesso, numa parceria entre as prefeituras de Cruzeiro do Sul e Guajará.

Caso o dono da propriedade desse a permissão, já que se trata de área particular o novo acesso segundo Ordean Silva se comprometeu seria feito.

Moradores da comunidade estão preocupados, pois segundo relatos, depois da visita feita no início de abril, ninguém mais apareceu por lá e por ser o verão curto, eles temem que a situação piore e fiquem ainda mais isolados no ano que vem.

Nossa redação tentou contato com secretário de obras de Guajará e com o prefeito Ordean Silva, para saber em que pé anda as negociações, mas não obtivemos retorno.

