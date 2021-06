Nesta segunda-feira, 21, o prefeito Jailson Amorim recebeu, em visita ao município, o Senador Márcio Bittar e a Deputada Federal Jéssica Sales.

Na conversa, o Senador escutou as demandas apresentadas pelo prefeito. Também estiveram presentes vereadores e secretários municipais.

O Senador aproveitou para anunciar a destinação de R$ 2 milhões ao município de Rodrigues Alves, a serem empregados na construção da orla à beira-rio.

Também presente à conversa, a Deputada Jéssica Sales assegurou o envio de recursos no valor de R$ 3,6 milhões, a serem destinados a ações da área da Saúde, ao provimento de internet para os serviços da administração municipal na zona rural, e à aquisição de equipamentos agrícolas.

Feliz pelas expressivas contribuições dos dois parlamentares, o prefeito os agradeceu e renovou o desejo de poder continuar contando com a parceria de ambos, quando deles ouviu que Rodrigues Alves pode contar com as forças dos dois mandatos para a alocação de recursos e esforços que contribuam para com o seu desenvolvimento.

