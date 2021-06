Nesta segunda-feira, 21, o prefeito Jailson Amorim recebeu visita do Deputado Estadual Wagner Felipe, do Partido Liberal (PL), que está cumprindo agenda institucional na região do Juruá.

Em sua primeira vinda à cidade como parlamentar, o deputado se colocou à disposição do gestor municipal, se dispondo, inclusive, a destinar emendas do orçamento impositivo do estado através do seu gabinete.

Ao manifestar gratidão pela visita e disponibilidade, o prefeito afirmou ser sempre muito positivo para a municipalidade a disposição de novos colaboradores, em especial em se tratando da disponibilidade de um deputado estadual em enviar recursos, assim contribuindo para com o município.

