Brasil 247 – Em depoimento à CPI da Covid, nesta terça-feira (22), o deputado federal Osmar Terra (MDB-RS), ex-ministro e conselheiro informal de Jair Bolsonaro, citou a Suécia com dados falsos como exemplo de combate à pandemia.

Ele afirmou, de forma incorreta, que o país tem uma mortalidade por Covid-19 muito menor em comparação com nações onde governos apostaram no isolamento social, medida vista por ele como inútil para combater a transmissão do vírus. E que a Suécia seria o país com o menor número de mortes em comparação a outros países com mais de 10 milhões de habitantes – no que também foi desmentido.

Na Suécia, Stefan Lofven foi afastado do cargo de primeiro-ministro nesta segunda-feira devido a uma moção de desconfiança do Parlamento daquele país. De postura negacionista, ele apostou na imunidade de rebanho, prática defendida por Osmar Terra no chamado ‘gabinete paralelo’.

“Eles podem dar uma lição, mostrar como se enfrenta uma pandemia sem assustar as pessoas, ouvindo que têm que ficar em casa”, disse Terra na CPI. Ele foi rebatido pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP): “O gabinete do primeiro-ministro caiu ontem por causa da má condução da pandemia”.

O país europeu atingiu mais de 1 milhão de casos em uma população de 10 milhões no dia 20 de junho (veja o quadro abaixo). Confira outros gráficos que passaram a ser compartilhados nas redes sociais após a declaração de Osmar Terra:

🇧🇷 O deputado Osmar Terra cita a condução da Pandemia na Suécia como um "bom exemplo". O senador Randolfe Rodrigues responde que o primeiro-ministro sueco foi afastado do cargo ontem justamente por conta da péssima condução na Pandemia. pic.twitter.com/jeR5JHwJ9E — Eixo Político (@eixopolitico) June 22, 2021

Suécia é disparadamente o pior dos países escandinavos em mortes por Covid-19. A diferença é brutal!@randolfeap @senadorhumberto @OmarAzizSenador @renancalheiros pic.twitter.com/7jaVf5tYOt — Pedro Curi Hallal (@PedroHallal) June 22, 2021

Países com 10 milhões de habitantes. Olha como tá a Suécia. pic.twitter.com/bmUbI2KbkN — tesoureiro (@tesoureiros) June 22, 2021

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Uma cena inusitada vem se espalhando nas redes sociais, trata-se de uma dupla de policiais militares que tentaram prender um homem e ao entrar em uma residência foram agredidos com uma vassoura. O vídeo mostra ainda o samba de “peia” que a dupla levou, ao final do vídeo um terceiro policial aparece portando supostamente uma arma de choque e tenta amenizar a situação entre os envolvidos.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.