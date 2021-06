Por solicitação do deputado federal Jesus Sérgio (PDT), a Comissão de Minas e Energia realizou nesta terça-feira (22) uma audiência pública que debateu o andamento das obras do Programa Luz para Todos na Região Norte, que visa universalizar o acesso à energia no Brasil.

Na ocasião, o deputado Jesus Sérgio, que participou da audiência de forma remota, cobrou celeridade nas obras de ampliação do Programa no Acre, para assim universalizar a energia no Estado. “Todos os dias sou procurado por diversas famílias que vivem em comunidades remotas pedindo um posicionamento sobre a chegada de energia elétrica na zona rural. E a minha preocupação é como esse programa ficará após 2022, pois ele está previsto apenas até o próximo ano e é necessário que seja prorrogado, pois assim todas as famílias acreanas terão acesso à uma energia de qualidade”, afirmou o parlamentar.

Durante a audiência, os representantes do Ministério de Minas e Energia, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e da Eletrobras apresentaram dados e projetos que estão em andamento do novo programa para universalizar energia na Região Norte, o “Mais Luz para a Amazônia”, que é voltado exclusivamente para as comunidades remotas da Amazônia e terá fontes de energia renováveis como principal meio para atender os municípios isolados da região.

“Os dados apresentados pelos convidados da audiência são animadores, mas precisamos de celeridade, pois há famílias que precisam de energia elétrica para sobreviver. Essas famílias estão cuidando da Floresta Amazônica para todo o mundo e precisam de dignidade para viver, por isso, não vamos sossegar até que todos os municípios acreanos tenham energia elétrica”, destacou Jesus Sérgio.

Audiência, que foi presidida pelo deputado federal Sidney Leite (PSD-AM), contou com a participação do Paulo Cerqueira, diretor do Departamento de Políticas Sociais e Universalização do Acesso à Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia; do Hugo Lamin, superintendente Adjunto de Regulação dos Serviços de Distribuição da ANEEL e Renata Falcão, superintendente de Programas de Governo da Eletrobras.

