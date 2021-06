Na tarde desta terça-feira, 21, o deputado estadual e médico Dr. Jenilson Leite, esteve no Pronto Socorro de Rio Branco, com a coordenadora do Projeto Viver Melhor, entregando cadeiras de rodas.

Ao todo, foram entregues 10 cadeiras de rodas que estarão atendendo as demandas da unidade de saúde.

“Estamos muito felizes de poder ter intermediado essa doação com a coordenadora do Projeto Viver Melhor, Gabriela Câmara. Sabemos da importância da entrega desses equipamentos, pois ele dá agilidade na hora da urgência e emergência e por isso estamos gratos”, destacou Jenilson.

A coordenadora, Gabriela Câmara, agradeceu pela parceria “Já entregamos mais de 2 mil cadeiras de rodas no Acre e hoje estamos aqui atendendo a um pedido do Dr. Jenilson Leite e isso nos deixa também felizes, de poder ajudar”, disse.

