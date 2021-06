O Prefeito do município de Rodrigues Alves, Jailson Amorim, desde que assumiu a prefeitura vem valorizando com muita satisfação os servidores públicos municipais que se dedicam para fazer a máquina pública funcionar perfeitamente e com muita eficiência.

E por essa razão o prefeito vem adiantando o pagamento dos servidores públicos municipais que ao invés receberem somente no final do mês estão recebendo após o dia 20 de cada mês e para beneficiar ainda mais, nesta segunda feira o prefeito Jailson estará pagando além do salário, 50% do 13⁰.

Além de cumprir seu compromisso com os trabalhadores, a prefeitura estará aquecendo a economia do município de Rodrigues Alves que precisa desta iniciativa para fortalecer o comércio.

“Desde que eu assumi os trabalhos na prefeitura eu vi a necessidadde valorizar os nossos servidores que são a base da máquina pública e por isso eu vem fazendo o que posso para que eles se sintam assim espero estar contribuindo com o bem dos serviços e do município”, concluiu o gestor.

