O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/AC) informa que Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) abriu as inscrições para cursos gratuitos sobre direitos dos consumidores e relações de consumo.

Os cursos serão ministrados pela Escola Nacional de Defesa do Consumidor (ENDC) de forma online e sua carga horária varia de 20 a 60 horas. Os interessados podem se inscrever até dia 12 de julho, por meio do endereço eletrônico: www.defesadoconsumidor.gov.br

Ao todo, 19 capacitações gratuitas estarão disponibilizadas à comunidade, e serão abordadas diversas situações que auxiliam os consumidores no seu dia a dia. Por isso, convidamos a todos que participem e tenham acesso aos seus direitos”, relata a diretora-presidente do Procon/AC, Alana Albuquerque.

Os participantes aprovados nas atividades desenvolvidas em cada curso receberão certificados emitidos pela Universidade de Brasília (UnB) em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) via Senacon e ENDC. O servidor público Brunno Victor Carvalho participou de uma capacitação sobre os princípios básicos do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

“No ano passado, eu me inscrevi nessa turma sobre o CDC, assimilei os conteúdos, efetuei as atividades e, no final, fui aprovado e ainda recebi uma certificação emitida pela UnB. A quem tiver interesse, eu recomendo que façam, pois vale a pena”, disse.

Os cursos ofertados são os seguintes: Práticas abusivas; Consumo seguro e saúde; Crimes contra as relações de consumo; Vigilância sanitária e defesa do consumidor; Planejar para realizar sonhos; e No domínio das emoções e hábitos; entre outros.

