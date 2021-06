O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, reuniu uma comitiva para entregar neste domingo (20) as obras de melhorias no ramal do km 17, tirando do isolamento a comunidade Barracãozinho.

Acompanharam o prefeito o vice-prefeito e Secretário de Obras, Reginaldo Martins, os vereadores Juraci Pacheco e Francisco Moura, o Coordenador de Esportes, Marissandro Nascimento e o empresário Carlos Afonso.

A comunidade local comemorou a presença das autoridades, principalmente por levarem boas notícias, como a reabertura do ramal e a instalação de rede de energia elétrica por meio do Programa Luz Para Todos. Os moradores esperavam por este dia desde 2013, quando foram contemplados com o programa, mas que por falta de ramal até hoje a obra não executada.

“Pra nós, hoje é um dia histórico. Estamos vendo nosso ramal reaberto, coisa que não víamos há 8 anos. Nossa gratidão ao prefeito Jerry e toda sua equipe que estão se esforçando para atender os moradores da zona rural”, disse Célio Araújo.

Durante o encontro, o empresário Carlos Afonso, proprietário da empresa que vai executar o Programa Luz Para Todos em Assis Brasil, disse que a equipe já está na região para iniciar os trabalhos.

“Para chegar com a energia elétrica é claro que precisamos ter o acesso. Então é fundamental o esforço da prefeitura para recuperar os ramais. E vejo aqui na pessoa do prefeito e sua equipe todo o empenho para garantir que esse benefício chegue para todos”, comentou Carlos.

Ao entregar o ramal recuperado, o prefeito Jerry anunciou que 116 km de rede de energia elétrica serão instalados em Assis Brasil neste ano, através do Programa Luz Para Todos. A primeira comunidade atendida será a do Barracãozinho, onde a empresa já chegou com os portes e outros equipamentos.

“Que alegria poder contribuir para a realização do sonho de todas essas pessoas. Agradeço aos vereadores, aqui representados pelo Jura e pelo Moura, também ao empresário Carlos Afonso e nosso vice-prefeito e Secretário de Obras, Reginaldo Martins. Aqui também temos que reconhecer a parceria com a comunidade, sem a qual não teríamos conseguido concluir esta obra em tão pouco tempo”, relatou o prefeito.

